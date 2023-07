Orașul Siret reprezintă un model de bune practici privind atragerea fondurilor europene. O delegație din localitatea Sculeni- Republica Moldova a fost marți în vizită la Primăria Siret pentru a învăța din experiența funcționarilor de aici în privința gestionării proiectelor și investițiilor cu fonduri europene. ”Am primit astăzi vizita unor reprezentanți ai Primăriei comunei Sculeni, din raionul Ungheni, Republica Moldova. Împreună cu primarul localității, domnul Casian Vasile, precum și cu membrii echipelor care gestionează proiecte și investiții pentru comunitățile noastre, am dezbătut câteva teme comune de interes precum mobilitatea urbană, educația, sănătatea, atragerea și încurajarea antreprenoriatului și investitorilor privați. Am povestit câte ceva din experiența Primăriei Orașului Siret și am vizitat câteva proiecte finalizate, precum și unele șantiere în lucru. Aceasta este doar prima dintre vizitele de lucru ale partenerilor noștri, dar am identificat deja mai multe oportunități de colaborare pe viitor”, a declarat primarul de Siret, Adrian Popoiu.