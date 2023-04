Într-o emisiune la Radio Top, primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că se circulă bine pe bulevardele principale după ninsorile abundente din ultimele zile, iar operațiunile de deszăpezire continuă pe arterele secundare și trotuare. În același timp, el a făcut apel la spiritul civic al populației. Primarul a afirmat: „Noi am încercat să ținem circulația fluidizată pe arterele principale și în mare parte am reușit. Am primit telefoane din partea unor cetățeni nemulțumiți de modul de intervenție. Oamenii întotdeauna au dreptate, mai multă, sau mai puțină. Drept e că municipalitatea trebuie să asigure deszăpezirea, însă mai trebuie și un pic de spirit civic din partea sucevenilor. Acum vreo 5 ani eram la Viena și a venit un viscol într-o duminică după-amiază. Era furnicar de oameni cu lopeți printre blocuri. La noi nu prea am văzut așa ceva. De fapt, nu am văzut mai deloc”. Ion Lungu a conchis: „Oamenii au de multe ori dreptate, dar de alte ori sunt cârcotași de serviciu”.