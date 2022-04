Ofertele pentru roata panoramică din municipiul Suceava pe care municipalitatea vrea să o instaleze în zona Cetății de Scaun se pot depune până astăzi la ora 15.00, a anunțat primarul Ion Lungu. El a arătat că pe acest subiect s-a creat prea multă vâlvă în mod artificial precizând că în opinia sa este vorba de invidie. ”Am văzut atâta vâlvă prin oraș creată de niște oameni care nu sunt cei mai morali să vorbească despre cum cheltui eu banii la Primărie și nu vreau să mai dezvolt subiectul. Până la urmă eu văd că e mai multă invidie, răutate.

Am văzut multe orașe din România și foarte multe orașe din vest că au aceste roți panoramice, am văzut mici disneylanduri nu vorbesc de cele mari ci de orașe mai mici din Europa care și-au construit disneylanduri mai mici iar noi cumpărăm o roată panoramică”, a explicat Lungu. El a subliniat că roata panoramică reprezintă un obiectiv important în strategia de turism a municipiului Suceava alături de alte obiective precum Cetatea de Scaun, zonele de agrement, obiectivele religioase și culturale. Ion Lungu a precizat că investiția în roata panoramică din Suceava înseamnă 0,97 %,din bugetul Consiliului Local pentru anul 2022.