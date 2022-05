Primarul Sucevei, Ion Lungu, a transmis astăzi că a avut discuții la Ministerul Dezvoltării în legătură cu depunerea de proiecte pe „Programul Termoficare”. Primarul a menționat că, în perioada 2006-2021, municipiul Suceava a atras aproximativ 10 milioane de euro prin acest program. Cu ajutorul acestor bani, s-a reușit reabilitarea a aproape 40% din punctele termice și din rețelele de transport-distribuție.

Pe de altă parte, în calitate de reprezentant al Asociației Municipiilor din România, în Comisia de împrumuturi locale de la Ministerul Finanțelor, Ion Lungu a ridicat problema majorării plafoanelor de trageri pentru anul 2022, de la 2 la 3 miliarde de lei, la rectificarea bugetară din vară. El a subliniat că plafonul la trageri pentru acest an a fost epuizat. ”Totodată am ridicat din nou problema compensării energiei furnizate in sistemul electric prin parcuri fotovoltaice, să se facă cantitativ kw pe Kw”, a mai spus Lungu.