Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat în această dimineață că va propune acordarea post-mortem a titlului de Cetățean de Onoare pentru arhitectul Bogdan Adomniței, cel care a murit în accidentul aviatic de duminică seara de la Gălănești. În accident a mai murit și instructorul de zbor Marcel Iliese.

„Este o zi tristă pentru orașul nostru. Ne-a părăsit pentru totdeauna într-un tragic accident tânărul arhitect Bogdan Adomniței. Era un arhitect din noua generație, un bun specialist și un mare OM.

Și-a pus amprenta pe proiecte importante din orașul nostru, și mă opresc la a da două exemple: în primul rând pe reabilitarea clădirii primăriei pe fonduri europene și pe realizarea Sălii Unirii de la Consiliul Județean Suceava.

Lucra la proiecte importante pentru municipalitate: realizarea parcării supraterane de lângă primărie, la proiectul de modernizare a Sălii de ședințe la Primăria Suceava. Și-a iubit mult orașul.

Pentru proiectul de modernizare a primăriei care este un proiect reușit, voi propune Consiliului local, acordarea titlului de Cetățean de Onoare Post-mortem al orașului nostru. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în lumea drepților. Sincere condoleanțe familiei!”, a transmis Ion Lungu.