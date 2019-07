Unul dintre cei mai titrați luptători de kick box din România, Ionuț Atodiresei, supranumit Pitbull-ul, își va încheia cariera de sportiv în ring pe 20 iulie, într-o gală organizată în orașul său natal, Fălticeni, în sala „Gabriel Udișteanu” din Complexul Nada Florilor. Gala Legends XIV face parte din promoția Colosseum Tournament și va fi transmisă în direct pe Digi Sport în România, dar și pe alte trei canale de televiziune, dintre care două on-line, în Europa și-n lume. În vârstă de 37 de ani, Pitbull-ul din Fălticeni are la activ 124 de meciuri în kick box, dintre care 64 la profesioniști.

„M-am apucat de kickboxing în urmă cu 23 de ani, în anul 1996, când am plecat cu familia din Fălticeni în Rădăuți. Am stat aici cinci ani în care am început să lupt la amatori pentru un club din București. M-am întors în Fălticeni și am înființat un club la Casa de Cultură, cu ring și saci, și de atunci am început să și antrenez sportivi ce-au ajuns campioni naționali. În toți acești 23 ani am avut 60 de lupte la amatori și 64 la profesioniști de kickboxing, din care am pierdut 12 lupte și meciul de retragere va fi cu numărul 65. În plus am 7 meciuri de MMA la profesioniști. M-am hotărât să mă retrag pentru că am și eu o vârstă, deși aș mai putea să lupt câțiva ani fără nici o problemă. Nu mai am cum să mă antrenez de două ori pe zi, deoarece am o familie frumoasă și o fetiță de un an și două luni și nu-mi mai permit să stau așa mult în sală, am alte priorități acum”, a explicat Ionuț Pitbull Atodiresei, un sportiv cu o carieră impresionantă în kick box.