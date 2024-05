În după amiaza zilei de 14 mai 2024, după încheierea programului de birou, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoțit de părintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și părintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial la Sectorul Proiecte și Construcții Bisericești, a vizitat șantierele următoarelor unități de cult din eparhie:

Ansamblul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” – stadiul lucrărilor la obiectivul 1: Biserica „Sfântul Gheorghe”, monument UNESCO, obiectivul 2: Stăreție, obiectivul 3: Chilii, obiectivul 5: Clisiarniță;

⁠Mănăstirea Bogdana – stadiul lucrărilor de renovare a Centrului Social-Filantropic (faza aplicare tencuială decorativă pe fațada exterioară, montare glafuri, cerdac din lemn și finisaje interioare);

⁠Mănăstirea Cămârzani – stadiul lucrărilor de finisaje interioare la hala pentru Tipografia „Arhim. Vartolomeu Mazereanu” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților (faza proiect instalații termice); începerea lucrărilor de realizare a halei 6 destinată depozitării (faza structură); activitatea curentă a fabricii de lumânări;

⁠Mănăstirea Slătioara – stadiul lucrărilor de realizare a magazinului bisericesc (faza realizare zidărie) și montarea lumânărarului;

⁠Mănăstirea Râşca – stadiul lucrărilor de restaurare – renovare a bisericii monument, finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență;

⁠Ferma Lucos – lucrări agricole și activități zootehnice de sezon.