În ziua de 6 martie 2024, după încheierea programului de birou, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoțit de părintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, părintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial la Sectorul Proiecte și Construcții Bisericești, și pr. protoiereu Ionel Constantin Maloș, Protopopiatul Rădăuți, a vizitat șantierele în lucru și activitatea următoarelor unități de cult din eparhie:

Așezământul de Copii „Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi” – finalizarea lucrărilor de renovare și dotare a Cabinetului Stomatologic „Sfântul Nectarie”;

⁠Parohia „Sfântul Ilie” Rădăuți – rezolvarea situației juridice a clădirilor ansamblului parohial;

Mănăstirea Bogdana – stadiul lucrărilor de renovare a centrului social (faza remodelare acoperiș și montare acoperiș din țiglă) în care sunt amenajate un cabinet medical și un centru de analize, un centru de servicii sociale la domiciliu, un nou magazin bisericesc și o zonă administrativă;

Parohia Măneuți – inițierea proiectului de edificare a unui lumânărar, reamenajarea pangarului și propunerea unui model de mobilier bisericesc (strane) nou;

⁠Parohia ⁠Frătăuții Vechi II – inițierea proiectului de edificare a centrului social-filantropic și de reamplasare a monumentului din piatră – Sfânta Cruce; analizarea fundației de biserică din vecinătatea școlii;

⁠Parohia Frătăuții Vechi I – inițierea proiectului de renovare a casei parohiale I, predarea casei parohiale II către Parohia ⁠Frătăuții Vechi II;

⁠Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Frătăuții Noi – deschiderea accesului principal în biserică prin amenajarea unui pangar și desființarea locului de depozitare în spațiul intrării; inițierea proiectului de integrare a casei mortuare și de edificare a unui centru social-filantropic; inițierea proiectelor de consolidare-renovare a turnului-clopotniță din lemn din incinta cimitirului, a casei praznicare și a casei parohiale;

⁠Fundația Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei – stabilirea destinației pentru vechiul imobil (fosta maternitate) situat în localitatea Vicovul de Jos și inițierea unui proiect de renovare-remodelare;

⁠Parohia Vicovu de Jos Remezău – rezolvarea situației juridice a sesiei parohiale;

⁠Mănăstirea Sihăstria Putnei – stadiul lucrărilor la clădirea Căminului de Bătrâni „Sfântul Nectarie” (etapa finisaje interioare și amenajări) și la cea a Centrului de Recuperare (etapa de finisaje interioare și de amenajare a bazei de tratament cu cabinete medicale), al lucrările de hidroizolație și dren; stadiul lucrărilor de realizare a lemnăriei la acoperișul centralei termice, stabilirea locului în vederea edificării casei arhierești ca urmare a hotărârii sinodale.