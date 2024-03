Un enoriaș care a văzut într-o biserică o cărămidă cu fața Mântuitorului pe care scria „Sfânta Cărămidă” cere lămuriri de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. „Înaltpreasfințite Calinic, vreau să vă întreb ceva, am o nelămurire, am fost într-o biserică și am văzut pictată în biserică o imagine, mai exact o imagine cu o cărămidă cu fața Mântuitorului, la fel ca Sfânta Mahramă, pe acea imagine scria „Sfânta Cărămidă”. Eu nu am mai văzut așa ceva într-o biserică ortodoxă, există în tradiția ortodoxă așa ceva? Nu m-am smintit, doar că eu nu am mai văzut și întreb dacă acea icoană este ortodoxă?!”, a întrebat enoriașul.

„Sfânta Mahramă/Mandylion-ul” sau „imaginea nefăcută de mână omenească” este considerată a fi prima icoană a Mântuitorului Iisus Hristos, fiind prăznuită pe 16 august în Biserica Ortodoxă. Deși originalul s-a pierdut în negura vremii, s-au păstrat nenumărate copii. Conform Tradiției, în 544 d.Hr. două imagini ale chipului Mântuitorului au fost găsite în nișa de poartă a zidului orașului Edessa, unde este atestată prezența pentru o vreme a Sfintei Mahrame. Când nișa a fost deschisă, o lumânare ardea în ea și înăuntru era o scândură pe care se imprimase chipul Mântuitorului; o imagine similară a fost descoperită imprimată și pe plăcile ceramice care acopereau nișa. Astfel, au apărut două versiuni ale imaginii: Mandylion (pe pânză) și Keramion (pe placă/cărămidă). În 944, Mandylion-ul a fost dus la Constantinopol; două decenii mai târziu a fost adus și Keramion. Cele două relicve au fost păstrate în vase-arcuri suspendate pe lanțuri într-una dintre navele Bisericii Maicii Domnului din Pharos. Copii după acestea au început să fie pictate, răspândindu-se în întreaga lume creștină, luând treptat forma canonului iconografic cunoscut de noi”, a răspuns IPS Calinic.