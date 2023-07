Un enoriaș s-a supărat rău pe arhiepiscopul Sucevei și Rădăților, IPS Calinic, că nu a ținut cont de părerea credincioșilor în legătură cu locul în care au fost construite două biserici noi la Brodina și Nisipitu. ”Sunt un enoriaș al unei parohii sucevene și fac parte din consiliul acestei parohii. Vă rog respectuos să-mi răspundeți la următoarele întrebări: Cum vă permiteți să-i jigniți cu atâta nonșalanță atât pe credincioși, cât și pe preoți? Aici vreau să mă refer punctual la un singur moment (din cele nenumărate) – în cuvântul de la sfârșitul slujbei de punere a pietrei de temelie a unei biserici (undeva mai sus, spre graniță, știți dumneavoastră) ați mulțumit „printre dinți” oamenilor că au fost de acord cu locul ales de dumneavoastră spunându-le că (și aici vă citez) „și dacă nu ați fi fost de acord tot aici s-ar fi zidit”! Totuși … aveți o „sfântă” durere în cot de ce-și doresc oamenii?”, a scris enoriașul.

”Se vede că sunteți supărat, nu glumă. Se spune că atunci când ai o stare mai puțin confortabilă și citești ceva, fie te liniștește, fie te tulbură mai rău. Pe dumneavoastră, probabil ceea ce veți citi, ca și în alte cazuri, vă va amuza. Însă la ce întrebări adresați, nu poate fi altfel. Dar, să începem cu începutul.

Spre informarea dumneavoastră, episcopul este cel care alege locul pentru construirea unei biserici sau constată dacă cel propus de credincioși este cel mai potrivit (potrivit Sfântului Simeon al Tesalonicului, în „Explicație despre Sfânta Biserică”). Cele două locuri sfințite „undeva mai sus spre graniță”, Brodina si Nisipitu, s-au dovedit a fi fost cele mai potrivite, iar rugăciunile se pare că și-au atins rostul; construirea celor două biserici într-un ritm atât de dinamic este o dovadă în acest sens. Este și firesc să nu fii de acord cu construirea unei biserici într-un loc nepotrivit, așa cum insistau la acea vreme câțiva enoriași. Nu știu dacă printre aceștia v-ați numărat și dumneavoastră, dar cum altfel se poate explica supărarea care vă ține prizonier și acum, după ce biserica/bisericile s-au construit?!”, a răspuns IPS Calinic.