Mai mulți credincioși dintr-o parohie suceveană sunt nemulțumiți că nu se mai pot spovedi la fostul preot care a ieșit la pensie pentru că noul preot i-a transmis să ia binecuvântare de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. Oamenii au cerut lămuriri de la IPS Calinic. ”Ne confruntăm cu o problemă pentru care vă rugăm să ne lămuriți și ajuta. Părintele nostru duhovnic pe care îl avem de peste 20 ani a ieșit la pensie. Domnul să-i dea bătrânețe lungă. Problema noastră este dacă ne mai putem spovedi la sfinția sa. Pentru că atunci când am vrut să ne spovedim, părintele ne-a chemat la biserică normal, ca de obicei, dar părintele actual paroh l-a întrebat pe părintele pensionar „Părinte, aveți binecuvântare de la Înaltpreasfințitul să veniți să spovediți? Doar așa puteți să spovediți credincioșii.” Păi aici nu înțelegem noi, dacă un preot este pensionat, nu mai are voie să spovedească? Înțelegem, este preot paroh, mai este un preot coslujitor… Părintele bătrân nu poate să treacă peste ceilalți, dar dacă noi ne-am spovedit de atâția ani la părintele, nu vrem să ne schimbăm duhovnicul, nu se poate ajunge la o înțelegere? Statutul de preot și duhovnic se șterge la pensionare ori harul nu mai este?! Avem rugămintea să ne dați binecuvântare dacă la biserică nu se poate, să nu supărăm pe ceilalți preoți, vrem cu binecuvântarea sfinției voastre să ne întâlnim cu părintele nostru pentru spovedanie și sfat la un creștin acasă, dacă la biserică nu se poate… Noi nu vrem să fie nici tulburare, nici părintele să fie cu ceilalți preoți în supărare, vrem până părintele poate să ne fie duhovnic, cum ne-a fost de peste 20 de ani până acum.

