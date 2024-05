Un tânăr sucevean îndrăgostit de verișoara soției fratelui său a cerut ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, în vederea căsătoriei. ”Cu fiască supunere vin înaintea dumneavoastră cu o întrebare legată de un grad de rudenie despre care am primit mai multe păreri, iar eu am rămas fără răspuns. Sunt îndrăgostit de o tânără cu care îmi doresc să îmi construiesc căsnicia, dar numai cu binecuvântarea dumneavoastră. Această tânără este verișoară dreaptă cu soția fratelui meu. Acestea fiind date, se poate oficia căsătoria noastră conform gradului de rudenie? În speranța răspunsului, cu fiască supunere vă mulțumesc din inimă.”, a scris tânărul.

”Situația prezentată este un caz de cuscrie de tipul II, în grad șase. În același timp, prin căsătorie s-ar produce un amestec ilicit de nume între urmași. Astfel, pentru a primi Sfânta Taină a Cununiei este nevoie să obțineți dispensă de la chiriarhul locului”, a răspuns IPS Calinic.