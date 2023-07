Arhiepiscopul Sucevei și Răduților, IPS Calinic, lămurește cât trebuie ținut doliu după ce moare o persoană. ”Purtarea doliului reflectă în primul rând durerea despărțirii de cel drag, nu o cutumă de ochii lumii. Tuturor celor enumerați li se cuvine pe deplin respectul dumneavoastră, pomenindu-i la slujbele Bisericii, rugându-vă pentru sufletul lor etc. Astfel de pierderi nu se pot vindeca ușor.Dumnezeu să ne lumineze, ca cele săvârșite să nu fie pricini de sminteală!”, a răspuns IPS Calinic.

