Un credincios sucevean vrea să știe de la arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. dacă după o înmormântare într-o biserică se poate o cununie sau un botez. „Iertați și binecuvântați, Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop Calinic. Sunt un credincios al eparhiei dumneavoastră și aș dori să vă adresez o întrebare. Aș dori să ne spuneți dacă după săvârșirea slujbei de înmormântare într-o biserică este păcat să se săvârșească slujba Tainei Sfintei Cununii sau a Botezului. Vă mulțumesc frumos. Iertați.”, a întrebat credinciosul.

”În Biserică, dincolo de mulțimea superstițiilor, se pot săvârși toate slujbele, indiferent de ordinea lor, fără să se influențeze una pe alta”, a răspuns IPS Calinic.