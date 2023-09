Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost sesizat de către unii enoriași că problema sectarilor ia cote alarmante în special în mediul rural și este rugat să intervină. ”Problema sectarilor ia cote alarmante din ce am văzut, iar noua provocare este cea a ……. Din ce am auzit, inclusiv la nivelul eparhiei Sucevei, creștinii de la sate mai sunt cercetați de astfel de membri pentru a-i ademeni cu stimulente materiale. Care este răspunsul dumneavoastră pentru credincioși contra unor metode atât de josnice?”, au scris enoriașii.

”Nu a fost niciun timp în care credincioșilor să nu li se făcut diferite oferte. Dar acolo unde păstorul și-a păzit turma, cu slujirea și cuvântul, credincioșii au rămas statornici în credință și, la nivel de statistici, chiar s-au înregistrat foarte multe reveniri”, a răspuns IPS Calinic.