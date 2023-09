Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a dezvăluit la solicitarea unui enoriaș că mai mulți sfinți din Bucovina vor fi propuși pentru canonizare. ”Cât privește propunerile de canonizare, Bucovina are, slavă Domnului, suficienți sfinți, ce este drept, necanonizați încă, și care sunt în atenția Bisericii: Mitropoliții Teoctist și Anastasie Crimca, Cuviosul Vasile de la Moldovița și alții. Aceștia vor fi incluși în lista celor propuși abia după canonizările din 2025”, a declarat IPS Calinic.

sursă foto: www.basilica.ro