► Reduceri de până la 40% față de ofertele standard pentru România, Bulgaria, Grecia și Turcia

IRI Travel, unul dintre cei mai cunoscuți touroperatori din România, anunță organizarea Târgului Online de Turism, care se suprapune cu campania de reduceri Black Friday, oferind astfel o oportunitate unică pentru călători să beneficieze de oferte speciale cu perioade de valabilitate prelungite. În intervalul 9 noiembrie – 12 noiembrie, turiștii pot profita de reduceri considerabile, iar multe dintre aceste oferte se prelungesc până la data de 19 noiembrie și unele chiar până la 30 noiembrie. Această perioadă este ideală pentru îmbunătățirea planurilor de vacanță, turiștii putându-se bucura de reduceri substanțiale.

”Ofertele noastre speciale pentru târgul online de turism dar și de Black Friday includ reduceri de Early Booking/Înscrieri Timpurii, care pot ajunge până la 40% față de tarifele standard. Această combinație de oferte exclusive este menită să transforme orice călătorie într-o experiență de neuitat. Ținând cont că avem o rată a inflației încă destul de mare, la nivel global, și scumpiri de la an la an, am observat tendința firească a turiștilor de a-și securiza destinația preferată de vacanță din timp. Ofertele Early Booking acoperă eventualele majorări de tarife care pot interveni între timp, dar oferă, în același timp, și o reducere substanțială de preț. Cu cât rezervi mai devreme, cu atât beneficiezi de un tarif mai accesibil. Constat că turismul are din nou predictibilitate și din ce în ce mai mulți români prefer să rezerve din timp”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Cele mai solicitate destinații în această perioadă și reducerile valabile pe perioada Târgului Online de Turism IRI Travel sunt:

Bulgaria: Reduceri de până la 40%

Cele mai solicitate stațiuni: Munte – Bansko și Borovets, Litoral 2024 – Albena, Nisipurile de Aur și Sunny Beach.

România: Reduceri de până la 38%

Cele mai solicitate stațiuni: Munte și balneo – Călimănești, Băile Felix, Băile Herculane, Sinaia, Poiana Brașov, Litoral 2024 – Eforie Nord, Mamaia, Olimp, Jupiter.

Grecia: Reduceri de până la 40%

Cele mai solicitate zone: Thassos, Halikidiki, Corfu, Riviera Olimpului.

Turcia: Reduceri de până la 40%

Cele mai solicitate stațiuni: Kușadası, Bodrum și zona Antalya.

Toate ofertele sunt actualizate în sistemul de rezervări și pot fi rezervate prin întreaga rețea de peste 1000 de agenții partenere IRI Travel din România.

Despre IRI TRAVEL

Sunt 17 ani de când IRI TRAVEL există în peisajul turismului românesc, bucurându-se de o evoluție constantă și de o poziție solidă pe piață. De-a lungul anilor, cu fiecare sezon, IRI TRAVEL și-a consolidat poziția pe piață, devenind cel mai important touroperator pentru unele dintre cele mai cerute destinații de vacanță ale românilor – România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Austria, Italia.

Pentru IRI Travel, turiștii reprezintă mai mult decât un număr sau o cifră de afaceri. Ne asigurăm să le oferim fiecăruia în parte asistența de care are nevoie și selecția cea mai potrivită a vacanței. ”Toți turiștii noștri ne devin prieteni, indiferent de numărul lor”, este deviza IRI Travel. IRI Travel are o rețea de peste 1000 de agenții partenere pe teritoriul întregii țări. Cei 14 consultanți IRI Travel, împreună cu rețeaua de agenții partenere, le stau la dispoztie turiștilor 24h/7h, oferindu-le consultanță de specialitate și asistență când au nevoie. De altfel, mottoul IRI Travel este “Rămânem prieteni” și credem cu tărie în el!