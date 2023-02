Trupa A.S.I.A. s-a reunit fără Irina Nicolae și de aici a început un întreg iureș. Fetele din formație nu s-au certat între ele, doar că, atunci când a aflat de concertul fostelor sale colege de trupă, pe care l-a perceput un eveniment aniversar, Irina Nicolae a anunțat că și-a cumpărat bilet la evenmentul de pe 6 martie de la Sala Palatului și că se va afla în primele rânduri. De aici au pornit tot felul de discuții și acuze, notează click.ro.

Irina Nicolae (44 ani), fosta membră a trupei A.S.I.A., locuiește de 8 ani la Budapesta, dar de câteva zile a venit în țară. În plin scandal cu fostele ei colege de trupă! Asaltată de televiziuni, ea a participat deja la câteva emisiuni cum ar fi Teo, de la Kanal D, și podcastul “Acasă la Măruță”, acolo unde a povestit despre istoria trupei A.S.I.A. înființată în 1999, formula de început fiind chiar cu Anca, Irina, Sorana și Anemona, și a reluat faptul că nu a fost invitată la concertul de pe 6 martie de reunire a trupei, dar fără ea.

Irina a vorbit sincer și despre relația pe care a avut-o cu managerului celei mai tari formații de fete, Florin Ionescu, întâlnirea cu actualul său soț, Marius Vizer și unul dintre cele mai dureroase momente din viața ei, pierderea primei sale fetițe.

„Eu sunt parte din A.S.I.A., din istoria acestei trupe, din perioada de aur a trupei. Toate hiturile formației A.S.I.A. din perioada de aur sunt scoase când eu am activat. Motivul pentru care formația asta a luat ființă am fost noi două, eu și Anca. Nu am declarat niciodată public că sunt șefa acestei formații, că sunt lider. Am spus de fiecare dată că fetele sunt egale”, a ținut să precizeze Irina, potrivit sursei citate.

Atunci când Măruță a întrebat-o dacă s-a simțit dată la o parte, având în vedere că fostele ei colege au repornit A.S.I.A. în formula Anca, Sorana, Iana și Anemona, soția lui Marius Vizer a răspuns că se simtă dezamăgită. „Vreau să spun că m-am simțit dezamăgită. Noi am fost ca o familie, am crescut, am stat, am petrecut o viață împreună ca și o familie. Mi s-a părut ciudat că atunci când se face un concert aniversar, pentru că așa s-a anunțat, eu am aflat din partea presei…Hai să-ți spun de ce mi-am cumpărat bilet! Am simțit nevoia să fiu lângă oamenii cărora le datorez această carieră de 24 de ani… Nu aș vrea să fiu rea acuma, dar numește-mi tu o piesă de după mine!”, i-a spus Irina Nicolae lui Măruță.

