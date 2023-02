Lucrările premergătoare construcției Autostrăzii A7 pe porțiunea din județul Suceava au început în zona nodului rutier din apropierea Aeroportului Internațional ”Ștefan cel Mare” din Salcea. Este vorba de amenajarea unui drum de acces pentru utilajul care va facfe forajele necesare. La fața locului s-a aflat asăzi și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. ”Amenajăm drumul pe care să coboare utilajul să foreze pe acest tronson de autostradă. Aici s-a întârziat cel mai mult pentru că nu au avut drum de acces. Acum se lucrează la drumul de acces.Mai sunt câteva zile de lucrat. Vor fi 460 de metri de foraj ca să înțeleagă oamenii ce înseamnă. Se forează la 25-30 de metri adâncime se scoate un fir de pământ să vadă dacă e nisip, dacă e argilă pentru a vedea ce soluții tehnice trebuie abordate. Aici s-au blocat firmele de proiectare câteva luni de zile pentru că nu au avut acces. Am insistat foarte mult la Ministerul Transporturilor, la CNAIR, la constructor și la cel care face proiectarea să termine. În sfârșit au venit la treabă și amenjează drumul pentru că vreau să finalizăm în această primăvară toate lucrările premergătoare ca să mergem la etapa următoare scoaterea la licitație pentru execuție a părții de autostradă între Pașcani-Suceava-Siret. De aceea suntem aici în zona Salcea în această văgăună unde trebuie să intre un utilaj să facă forajele să terminăm etapa asta ca să putem lua acordul de mediu să se scoată la licitație execuția. Am mare speranță că în perioada următoare se va scoate la licitație execuția autostrăzii și pentru această zonă a Suceve pentru că merităm autostradă”, a explicat Flutur.

”Rolul nostru al administrației județene este să fim prezenți să împingem lucrurile de la spate”

El a ținut să precizeze că s-a implicat personal ca în Masterplanul de transport rutier al României să fie prinsă porțiunea de autostradă de la Pașcani-Suceava-Siret. ”Nu era părinsă din păcate. Am insistat cu doi ani în urmă a fost prinsă și s-a finanțat proiectarea”, a subliniat șeful administrației județene. El a adăugat că atunci când s-a format coaliția PNL-PSD-UDMR a coordonat realizarea Programului de guvernare în care a fost trecut în mod expres tronsonul de autostradă Pașcani-Suceava-Siret. ”Era prinsă doar până la Pașcani. Noi am întârziat practic doi ani de zile acest tronson care a fost introdus la insistențele mele. Anul trecut a venit și finanțarea și mulțumesc guvernului Ciucă, miniștrilor care s-au implicat. De exemplu ministrul fondurilor europene a fost cel care a făcut demersuri ca să avem finanțare și există sumas de 620 de milioane de euro expres trecută pentru autostrada care să vină de la Pașcani la Suceava și Siret”, a spus Gheorghe Flutur.

El a menționat că sucevenii trebuie să fie convinși că autostrada se va face pentru că bani sunt, în programul de guvernare este prinsă iar Masterplanul de transport rutier prevede această autostradă care va merge până la Siret. ”Rolul nostru al administrației județene este să fim prezenți să împingem lucrurile de la spate. Săptămânal fac asta și dincolo de disputele pe care le avem în spațiul public pe oameni îi interesează mai mult fapte. Voi fi aici pe capul lor și voi fi de fiecare dată atent, exigent și critic și să știți că i-am și ajutat foarte mult acolo unde s-au blocat”, a spus președintele CJ Suceava.

”Sunt dovezi clare că noi Consiliul Județean ne-am implicat cred că mult mai mult decât alții pentru ca aceste lucruri să se întâmple pe teritoriul județului Suceava”

Gheorghe Flutur a amintit că instituția pe care o conduce are patru parteneriate cu Ministerul Tranbsporturilor. ”E dovada că ne-am implicat cel mai mult din țară fie că vorbim aici de partea de autostradă Suceava-Botoșani pentru că ne-am asumat noi să facem partea de documentație, fie că vorbim de centura ocolitoare a orașului Gura Humorului. Acum facem drumul din frontieră de la Vicov paralel cu frontiera finanțat din fonduri europene până undeva la Mușenița la întâlnirea cu A7 și proiectăm Autostrada Nordului Suceava-Vatra Dornei. Sunt dovezi clare că noi Consiliul Județean ne-am implicat cred că mult mai mult decât alții pentru ca aceste lucruri să se întâmple pe teritoriul județului Suceava. De accea mă bucur că azi în sfârșit s-au apucat de treabă aici”, a încheiat Gheorghe Flutur.