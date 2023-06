Irina Rimes a lăsat în spate dezamăgirile și trădările din relațiile trecute. Acum, mai fericită și mai radiantă ca niciodată, iubita cântăreață a mai dat o șansă iubirii în brațele lui David Goldcher, bărbatul în brațele căruia și-a găsit liniștea. Deși a trecut printr-un divorț, Irina Rimes consideră că din fiecare experiență a avut ceva de învățat, notează click.ro. De asemenea, ea iubește și este iubită, motiv pentru care nu exclude o posibilă căsătorie sau sarcină.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat recent, îndrăgita artistă a vorbit despre modul în care privește și trăiește acum iubirea, alături de David Goldcher. „N-aș vrea să vorbesc în termenii ăștia, am trăit iubire adevărată și până acum, altfel nu aș fi scris toată muzica pe care am scris-o. Cred că am întâlnit iubirea matură de data asta, aceea care poate să treacă peste orice obstacol pentru că este mult mai deșteaptă și mai pregătită. În plus, cred că iubirea matură are mai multe nuanțe, sunt mai multe tipuri de sentimente acolo, sentimente care mențin o relație sănătoasă.”, a explicat Irina Rimes, potrivit viva.ro.

Sursa foto: Facebook

