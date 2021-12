Asociația NEOS a inițiat campania umanitară „Copiii Deltei – izolați în România”. Prin trimiterea unui sms la 8845, cu textul IZOLAT, putem salva un copil izolat din Delta Dunării.

Asociația NEOS își propune prin intermediul campaniei „Copiii Deltei – izolați în România”, să ajungă la cei 462 de copii izolați și care provin din medii vulnerabile din Delta Dunării, din localitățile Chilia Veche, Letea, Periprava, C.A. Rosetti, Crișan, Caraorman, Mila 23, Pardina, Sulina. Prin intermediul acestei campanii, copiii care provin din familii vulnerabile vor avea posibilitatea să își continue studiile liceale sau să urmeze o școală de meserii/calificare profesională, iar prin participarea la diferitele sesiuni de dezvoltare personală și orientare vocațională în carieră vor avea posibilitatea să se cunoască mai mult pe ei și să-și lărgească orizonturile.

Un prim obiectiv al acestei campanii este acela ca minimum 200 de copii să fie susținuți în următoarea perioadă pentru a merge la școală. Vor primi rechizite, produse de igienă personală, îmbrăcăminte, încălțăminte, dar și alimente de zi cu zi, până la finalul campaniei. Un alt obiectiv este „Dezvoltarea personală și cunoașterea prin explorare”. Astfel, grupe de 20 de copiii vor participa în excursii și vizite de studiu în țară, până la finalul proiectului, dar, nu în ultimul rând, vor participa și la sesiuni de orientare vocațională în carieră și dezvoltare personală.

Cei care doresc să sprijine misiunea Asociației NEOS și să salveze un copil izolat din Delta Dunării, o pot face prin trimiterea unui SMS la 8845 cu textul „IZOLAT” pentru a dona 2 euro lunar sau pot realiza o donație, direct de pe card, pe site-ul organizației https://asociatianeos.ro. Mai mult decât atât, companiile pot redirecționa 20% din impozitul pe profit, în baza unui contract de sponsorizare, până la sfârșitul anului.

„Dacă nu ați fi ieșit niciodată din localitatea în care trăiți, imaginați-vă cum ar arăta România! Cum ar arăta marea, cum ar arăta muntele? Din păcate, există copii în Delta Dunării, care sunt izolați la ei acasă. Sunt copii care nu au ieșit niciodată din localitatea în care trăiesc sau au ajuns cel mult la Tulcea, au văzut marea sau muntele numai în fotografii și nu le-a rămas decât să își imagineze cum arată lumea dincolo de Deltă. Ne-am propus prin această campanie să îi ajutăm și să exploreze lumea înconjurătoare, să prevenim abandonul școlar. Sunt copile care nu și-au mai continuat studiile pentru că au născut, dar își doresc să continue școala. Dar acum, cu un copil, le este și mai greu. De aceea, au nevoie de ajutorul nostru, al tuturor. Să le arătăm că dacă sunt izolați în România, nu i-am izolat și noi, oamenii din România”, a declarat Cristian Tănase, președintele Asociației NEOS.

Prin trimiterea unui sms cu textul – IZOLAT – la 8845, se donează 2 Euro lunar, pentru această cauză. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom România Mobile, pentru cartelele preplătite, TVA-ul a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite, în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.

Campania „Copiii Deltei – izolați în România” este realizată cu sprijinul Digi Mobil, Orange România, Telekom România Mobile și Vodafone România. Donațiile lunare se pot întrerupe oricând, prin trimiterea mesajului „IZOLAT STOP” la numărul 8845.