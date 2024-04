Nici bine nu s-a întors din Republica Dominicană, deoarece Jador a luat decizia să bifeze o „vacanță specială”. Și nu, nu este vorba despre o destinație exotică, luxoasă, ci una menită să fie medicament pentru suflet – Sfântul Munte Athos. Cântărețul de manele a dezvăluit că vizita la Părintele Vlad Pimen i-a schimbat radical viața, potrivit click.ro.

„La un moment dat în viață ai de ales locuri scumpe sau locuri în care să te regăsești pe tine însuți. De data asta am ales să merg în vacanța sufletului meu. Eu nu merg oricum în vacanțe scumpe, nu merg în locuri de genul, dar de data asta am ales să merg într-o vacanță și a fost pur și simplu schimbarea vieții mele. Am avut ocazia să pășesc în universul realității, al omenirii, univers în care orice bărbat ar trebui să pășească .Mulțumesc părintelui Pimen pentru tot ce a făcut pentru mine! Dumnezeu să ne binecuvânteze!”, a scris Jador, în dreptul fotografiei cu Părintele Pimen, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/jador-a-luat-calea-credintei-si-a-smereniei-2352862.html