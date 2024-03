Jador a devenit cunoscut în România datorită muzicii sale, dar și a carismei. Recent, în cadrul unui podcast, acesta a vorbit despre afecțiunea de care suferă, boala care nu-i permite să distingă culorile. Pe TikTok, fanii l-au întrebat imediat cum și-a luat permisul de conducere în aceste condiții, notează click.ro.

Jador nu poate vedea anumite culori pentru că există o dereglare funcțională a celulelor din retină, care au rolul de a percepe culorile din mediul înconjurător. „Trăiesc fără capacitatea de a percepe culorile. Trăiesc cu asta. Sunt discromat. În interiorul ochiului meu nu sunt culori. Eu văd viața în alb și negru. Eu nu văd culorile. 0,01 % din oamenii de pe glob suferă de această afecțiune. Mi-am pus ochelari. Uite poza asta. Văd o culoare, dar nu văd exact ceea ce tu vezi. Este ciudat. Când am pus ochelarii pentru prima oară la ochi m-am speriat foarte tare. Semnele de circulație îți sar în ochi”, a declarat Jador, în cadrul unui podcast, potrivit sursei citate.

Unele comentarii de pe rețelele de socializare au fost răutăcioase. „Eu zic ca e dărâmat, nu discromat”, „Și eu sunt discromat, dar nu înseamnă ca văd alb negru, doar că nu disting unele culori”, „Măi, și eu mai mint … dar nici chiar așa”.

