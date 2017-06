Jay Z l-a pus pe fostul preşedinte Barack Obama pe lista rapperilor care îl inspiră. Mai mult, starul american l-a numit pe Obama ‘cel mai bun rapper din toate timpurile’, potrivit contactmusic.com.

Într-o lungă postare pe Twitter, Jay Z a scris:

„Vă mulţumesc tuturor celor care m-au inspirat. Rakim KANE KRS chuck cube Jaz Em Andre Nas big PAC cole kendrick chance jayE ..wait, Lauryn Nicki lite latifah common ye drake and meek . Run caz LL chainz cam tip (both of them) thought pharaoh , face . De la . Ice T. Wait. G Rap .Mel . Kurupt . Lox. X . Q. Ab lupe. Mos. Foxy. Boss . Ross. Quavo Future Travis too many f**k this. All you!T grizzley song best out. ”

Autorul hit-ului ‘Empire State of Mind’ nu a omis-o nici pe Beyonce şi a precizat că nu scrie mesajul sub influenţa băturilor alcoolice. „Şi B este rapper!”, a subliniat el.

În încheiere, starul a scris: „Şi cel mai mare rapper din toate timpurile OBAMA.”

Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a fost cel care a ținut discursul de prezentare a rapperului Jay Z la includerea acestuia în Songwriters Hall of Fame.