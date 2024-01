Jennifer Lopez (54 de ani) a demonstrat încă o dată că nu poate fi detronată! Vedeta a revenit pe scena muzicală, după o pauză de 10 ani, cu noua piesă „Can’t Get Enough” și un nou videoclip incendiar. J. Lo a vrut să facă furori cu revenirea sa în muzică așa că și-a etalat trupul sculptat, intens lucrat la sală, îmbrăcată într-un costum de baie negru, notează click.ro.

În alte secvențe, focoasa șatenă apare îmbrăcată într-o fustiță bej, care i-a lăsat posteriorul la vedere. Fanii au lăudat-o pentru felul senzațional în care arată.

Vedeta, care are cu o avere de 400 de milioane de dolari, a lansat și un album nou, „This Is Me… Now”. 9 dintre cele 13 piese i-au fost dedicate lui Ben Affleck (51 de ani), actualul ei soț – care este și al patrulea, potrivit sursei citate. Jennifer Lopez are doi copii gemeni, Emme și Max (16 ani), cu fostul ei partener, Marc Anthony (55 de ani).

Sursa foto: Facebook

