Jorge a fost invitat la podcastul lui Măruță și a povestit câteva momente marcante din viața sa, cum ar fi motivul real al divorțului de Alina Laufer și relația abuzivă cu tatăl său, notează click.ro.Artistul a mărturisit în podcastul lui Măruță că a suferit de depresie după divorțul de prima soție, Alina Laufer și a vorbit în premieră despre adevăratul motiv pentru care a decis să se despartă de mama fiicei sale. „N-a funcționat. O relație, o familie trebuie să fie soț, soție, și părinții, doar până în momentul în care soțul și soția au un copil. În momentul în care soțul și soția au un copil, nu mai poți să stai cu bunicii în casă. Chiar dacă sunt în aceeași curte, nu mai poți. Adică e o chestie de energie a familiei, mai ales dacă poți, de ce să nu stai singur. Stăteam și cu părinții ei și era destul de greu la un moment dat. Îmi doream să fim doar noi și copilul. Nu aveam deloc susținere pe partea artistică, mereu îmi spuneau: ‘Fă și tu ceva serios!’ Îmi cer scuze că spun asta, îi respect foarte mult și le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine, dar ăsta-i adevărul. Să fiu sincer, eram un puști care a venit din Constanța și ei m-au primit la ei în casă, să fim serioși acum, oamenii mi-au dat tot. Dar la un moment dat, poate și din dorința mea de a fi pe picioarele mele și de a nu mai sta așa, în același papuc, mi-am dorit să plec. Și dacă Alina n-a vrut să vină cu mine, eu am plecat, pur și simplu. Am plecat de acasă, mi-am luat un geamantan, am pupat-o pe Carina (n.r. fiica lui Jorge și a Alinei). Eu am știut că în casa aia nu o să mă mai întorc niciodată. I-am spus că plec la mama în Constanța și acolo am rămas. Ea mă ducea mereu cu zăhărelul că o să ne mutăm, căutam, culmea, am căutat și în complexul în care stau acum. Așa a fost atunci.”, a declarat Jorge, conform sursei citate.

Jorge a povestit că a suferit extrem de mult în momentul în care Alina Laufer a decis să se mute cu fiica lor, Karina, în Statele Unite.

