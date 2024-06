Junior Achievement și Metropolitan Life continuă în România, proiectul internațional Life Changer, dedicat incluziunii financiare a tinerilor prin dezvoltarea abilităților economico-financiare, antreprenoriale și facilitarea accesului pe piața muncii.

Proiectul propune o abordare transversală, cu activități prin intermediul cărora elevii de liceu pot explora perspectivele de angajat și de antreprenor, dar și modul în care se aliniază acestea cu aspirațiile lor profesionale și de bunăstare financiară.

Pe parcursul acestui an școlar, 6.000 de liceeni beneficiază de activități applied learning în care sunt încurajate autoevaluarea abilităților de management personal și lucru în echipă, definirea intereselor în raport cu diferite domenii profesionale, planificarea financiară și gestionarea riscurilor, precum și exersarea creativității și a capacității de inovare.

Voluntarii Metropolitan Life participă la activitățile din cadrul proiectului, având rolul de facilitatori care îi ajută pe elevi să își definească propriile valori, interese și abilități, să realizeze proiecții pentru viitorul lor și să își dezvolte o mai bună înțelegere a modului în care deciziile financiare sunt parte a fiecărei etape din viață. Totodată, elevii își formează o înțelegere personalizată a conceptului de succes personal – adaptat intereselor lor și bazat pe stabilirea de obiective și acțiuni – și o atitudine pozitivă față de educație, a declarat Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.

Parteneriatul dintre JA România și Metropolitan Life pentru susținerea educației applied learning a început în 2014, iar până acum, peste 70.500 de elevi au beneficiat de activități pentru incluziune financiară în cadrul unor inițiative dezvoltate la nivel național și internațional – Life Changer și MetLife Women Initiative.

Despre Junior Achievement (JA) România

Junior Achievement (JA) România, organizație nonprofit, a fost fondată în anul 1993 și este parte a JA Worldwide® USA și JA Europe. Junior Achievement este cea mai mare organizație internațională de educație antreprenorială, economică, financiară, de orientare profesională și dezvoltare personală, programele sale fiind urmate în 40 de țări din Europa și peste 100 din lume. În România, programele JA de tip „learning by doing“ și „project based” sunt urmate anual de peste 267.000 de elevi și studenți din 1.957 de instituții de învățământ și se desfășoară local în parteneriat cu Ministerul Educației, instituțiile de învățământ și comunitatea de afaceri. În 2023, organizația a urcat pentru a cincea oară în Top 10 ONG-uri din lume și a primit a doua nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.jaromania.org

Despre Metropolitan Life

MetLife, Inc. (NYSE: MET), prin filialele și afiliații („MetLife”), este una dintre cele mai importante companii de servicii financiare din lume, oferind asigurări, anuități, beneficii pentru angajați și gestionarea activelor pentru a-și ajuta clienții individuali și instituționali să construiască un viitor mai încrezător. Fondată în 1868, MetLife are operațiuni în peste 40 de piețe la nivel global și deține poziții de lider în Statele Unite, Japonia, America Latină, Asia, Europa și Orientul Mijlociu. Pentru mai multe informații, vizitați www.metlife.com. În România, Metropolitan Life are peste 25 ani de activitate pe piața de asigurări de viață. Peste 4 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local.