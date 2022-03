Cântăreț, actor sau vedetă de televiziune, Ghedi Kamara (46 de ani) este înainte de toate tatăl lui Leon, așa cum se recomandă în ultima vreme. Pentru că bărbatul luptă ca fiul său să fie bine și să scape de problemele de sănătate pe care le are, notează click.ro.

Astfel că acum solistul s-a implicat într-un nou proiect sportiv, difuzat în online, în care se va lupta într-o cușcă, cu mai tânărul Iulian Pîtea, fost concurent la „Survivor” și „Exatlon”. Despre acest proiect și starea fiului său solistul a povestit mai multe într-un interviu exclusiv!

Click!: Participi la „Superstars edition”, un eveniment online RFX unde vei intra în cușcă și te vei bate cu Iulian Pîtea (24 de ani). Există un premiu pentru toată treaba asta?

Kamara: Nu. Fiecare își negociază cotractul cum știe. E ca la adevăratele meciuri. Nu e un preț unic, nu e un premiu pe care îl căștigă cineva, la capăt. E o bursă pentru care semnezi și, indiferent de rezultat, tu ai acea bursă. Adică, nu ne bagăm capul să câștigăm o sumă anume, fiecare e pe meciul lui.

Dar există și un titlu?

Bănuiesc că, la fiecare meci, se va primi o centură onorifică. Suntem amatori și, cum a zis și Iulian, sunt convins că sportivitatea va predomina în meciul nostru, la fel cum întrevăd asta și în jocul lui Giani Kiriță cu Andi, sau la Maria Hingu cu Ana Maria Pal. Văd acolo sportivitate, pentru că toți am făcut sport și mai facem. Personal, fac sport de nu mai puțin de 36 de ani. Știu că pare uriaș așa când zic „36 de ani”, mie mi se pare fantastic. De la 10 ani, joc fotbal profesionist.

Bineînțeles, am avut și accidentări care mi-au schimbat drumul în viață și am ajuns pe scenă. Dar, mă bucur foarte mult că am atins atât de multe domenii pe care mi le-am propus, de când eram mic, și, iată că ăsta e unul dintre ele, chiar dacă, inițial, am vrut să fie box. Aveam mănuși de mic copil și îi păcăleam pe toți. Eu mă lupt cu mâna cea mai slabă, pentru că sunt stângaci. Ei nu știau că sunt stângaci și tot timpul câștigam, evident. Așa se face că nici acum adversarul nu știe că sunt stângaci. Pentru mine e un mare avantaj.

