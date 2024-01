Kaufland, unul dintre principalele supermarketuri din Moldova, aduce pe piață brandul argentinian Franui, consumatorii având posibilitatea de a cumpăra acest snack dulce în 5 sucursale: Chisinau-Codru, Chisinau-Decebal; Chisinau-Mircea cel Batran; Balti si Chisinau-Botanica Testemiteanu.

Franui este un brand argentinian ce produce un snack dulce cunoscut în toată lumea, constând în zmeură învelită în două rânduri de ciocolată. Franui, care se produce în Valencia, Spania, are la bază o rețetă originară din Patagonia folosind zmeura selecționată manual, provenită de la mici producători, care folosesc metode de cultivare regenerative.

„După luni de muncă neîntreruptă, un vis a devenit realitate. Suntem foarte entuziasmați să lansăm Franuí în Moldova în parteneriat cu Kaufland. Sunt foarte bucuroasă să colaborăm cu o companie bine poziționată care ni se alătură în această provocare. Acum, Patagonia ajunge în Moldova! Această realizare ne apropie de obiectivul nostru de a transforma Franuí într-un brand global, prezent acum în 20 de țări. Kaufland împreună cu distribuitorul nostru local au făcut posibil acest lucru, obiectivul nostru fiind acela de a poziționa Franuí ca brand preferat pe piața moldovenească. Parteneriatul dintre Franui si Kaufland ne permite să ajungem la consumatorii de pe această piață nouă și interesantă”, declară Leticia Fenoglio, CEO Franuí.

Despre Franui

Franui, zmeura delicioasă învelită în două tipuri de ciocolată, este un produs al unei afaceri de familie de emigranți de origine italiană care s-au stabilit în Patagonia, Argentina, în 1948. Rezultat al calității, inovației și dezvoltării de noi produse, Franui este creat în 2013 de Diego Fenoglio. Marca a cunoscut o extindere rapidă în America Latină iar în 2020 a început să fie produs în fabrica proprie din Valencia, Spania, pentru a se extinde la nivel global.

Grație tenacității moștenite, Leticia Fenoglio a lansat campania “The Real Snack Revolution”, cucerind noi piețe europene (România, Elveția, Franța, Italia, Portugalia, Grecia și Andorra și în Arabia Saudită).