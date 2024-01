Proiectul GirlPower Network – Rețeaua fetelor puternice din rural se încheie cu succes la finalul acestei săptămâni, depășindu-și obiectivul de beneficiare propus. Astfel, peste 580 de fete din mediul rural au beneficiat de educație alternativă în Cluburi de împuternicire din 50 de biblioteci din România prin acest proiect derulat de Fundația Progress în perioada ianuarie 2022 – ianuarie 2024, cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, cu scopul de a educa, de a crește nivelul de capacitare și de a dezvolta intelectual 500 de fete din mediul rural, pentru ca ele să facă față mai bine provocărilor aduse de viitor.

Fetele din Romania rurală cu care a lucrat organizația noastră au declarat într-o cercetare inițială din anul 2021 ca au fost victime ale abuzului verbal (53%), victime ale abuzului fizic (20,6%), 39% au fost jignite sau dispretuite, iar 47% se gandesc cu ingrijorare la viitorul lor (http://www.progressfoundation.ro/studiu-atitudinile-si-provocarile-fetelor-din-romania-rurala-in-anul-2021/). Prin urmare, grupul țintă al proiectului au fost fetele din mediul rural cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani iar vehiculul educației au fost bibliotecile publice din 50 de comunități rurale care au sprijinit peste 500 de fete, mai exact 585 de adolescente. Subiectele intervenției, determinate anterior prin cercetare, au fost: sănătate, comunicare, antreprenoriat, media literacy, mediu, violența și bullying-ul, meseriile viitorului și cetățenie activă și conștientizarea fenomenului de agresiune asupra copiilor. Astfel, 50 de biblioteci publice prin 50 de bibliotecarii coordonatori s-au poziționat ca facilitatori ai dezvoltării comunitare.

Desfășurarea proiectului:

Proiectul a avut mai multe etape: o primă etapă de selecționare a bibliotecilor participante, o a doua etapă de training al bibliotecarelor pentru a le pregăti să devină coordonatoare, în care le-au fost puse la dispoziție podcast-urile și planuri de lecție pentru fiecare temă și o a treia etapă care a constat în selecția adolescentelor de către bibliotecari, înființarea de GirlPowerHub-uri (cum au fost denumite cluburile de fete) și începerea propriu-zisă a activităților.

În cea de-a patra etapă, după parcurgerea celor 10 teme menționate mai sus, majoritatea dintre GirlPowerHub-uri au cerut audiență la primărie pentru a prezenta planul de activitate comunitară pe care doreau să-l desfășoare. Astfel, din cele 10 teme, adolescentele împreună cu bibliotecarele au selectat 5 pentru a crea un eveniment în comunitate, cu localnicii, în scopul de a le prezenta ceea ce au invățat. Exemple de evenimente derulate ar fi: dezbateri pe teme legate de mediu și de reciclare, strângerea de semnături pentru a înfiinta o trecere de pietoni în fața bibliotecii, strângeri de fonduri pentru familiile nevoiașe din comunitate / azile de bătrâni / case de copii și, de asemenea, și modernizarea parcului din comunitate sau crearea unei biblioteci stradale tot prin strângere de fonduri.

Conform metodologiei SROI dezvoltată de aripa de cercetare a Fundației Progress, care calculează sub formă monetară impactul proiectelor sociale în comunități, proiectul GirlPower Network are un SROI 1:1,85, ceea ce ne arată că, pentru fiecare leu investit în proiect, valoarea socială creată este aproape dublă. O valoare supraunitară a SROI este dovada unei investiții eficiente în comunitate, iar un indice de 1,85 plasează proiectul GirlPower Network în zona de succes și exemplu de bune practici.

”La finalul acestui proiect, să ne amintim faptul că impactul obținut înseamnă mult mai mult decât cifrele atinse. Acest proiect înseamnă dobândirea încrederii în sine, găsirea unor noi pasiuni, cultivarea rezilienței. Este despre crearea unui spațiu în care vocile fetelor sunt auzite, visurile lor sunt realizabile și în care există posibilitatea de schimbare.”, a declarat Bianca Ionescu, Manager Proiect.

GALA GirlPower Network

Iar pentru că suntem la final de proiect, ne-am dorit să celebrăm împreună puterea fetelor din mediul rural pe care am reușit să o construim cu întreaga echipa și, totodată, să le mulțumim bibliotecarelor noastre din întreaga țară care au dus acest proiect la bun sfârșit. Evenimentul final de închidere a proiectului, GALA GirlPower Network s-a desfășurat online azi, pe platforma Zoom și a fost transmisă live pe pagina oficială de Facebook a proiectului (https://www.facebook.com/feteputernicerural/, respectiv aici: https://fb.watch/pvokVYRp52/). La acest moment special pentru noi, am avut bucuria de o avea ca invitată specială pe Alina Greavu (Aluziva), influencer și activist pentru drepturile omului. În cadrul acestui eveniment online, la care am avut participanți activi din peste 40 de biblioteci – bibliotecare coordonatoare și fete puternice, am discutat despre beneficiile acestui proiect și impactul său real generat în viața fetelor noastre puternice din rural.

Detalii despre feedback-ul direct al adolescentelor și al bibliotecarelor coordonatoare puteți urmări și în materialul video de prezentare a proiectului, aici: https://youtu.be/LrelR9by8eM

Despre Girl Power Network

Proiect derulat Fundația Progress, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului GirlPower Network – Rețeaua fetelor puternice din rural este să educe, să crească nivelul de capacitare și să dezvolte intelectual 500 de fete din mediul rural, pentru ca ele să facă față mai bine provocărilor aduse de viitor. Astfel, adolescentele vor face față situațiilor de violență verbală și fizică, directă și online, de defăimare și jignire, vor deveni puternice prin dobândirea de cunoștințe și competențe sociale, vor avea curajul de a-și exprima opinia și de a participa la deciziile comunității în chestiuni care le privesc.

Despre Fundația Progress:

Fundația Progress este o organizație nonguvernamentală, înființată în anul 1996 în Bistrița, ce contribuie la dezvoltarea instituțiilor comunitare, a persoanelor și grupurilor vulnerabile și ajută oamenii să devină mai puternici prin educație, tehnologie, cercetare și inovație. Organizația oferă sprijin cetățenilor pentru a evolua, a-și valorifica potențialul și a atinge bunăstarea în comunități durabile și reziliente. Prin parteneriatele create, Fundația Progress se concentrează pe facilitarea învățării pe tot parcursul vieții, transferul inovației, crearea de competențe IT și STEM și dezvoltarea de noi metodologii pentru proiectarea participativă și incluziunea socială. În îndeplinirea obiectivelor și pentru a ajunge la orice grup social organizația folosește bibliotecile publice și spațiile comunitare din sate și orașe ca puncte focale de învățare și centre de inovație socială. (www.progressfoundation.ro )

Despre Programul Active Citizens Fund România:

