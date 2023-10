Duminică seară patrula de siguranță publică din cadrul Secției 3 de Poliție Rurală Marginea, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe DC neclasificat de pe raza comunei Marginea. Conducătorul auto a fost legitimat fiind un bărbat din comuna Horodnic de Sus acesta precizând că nu are asupra sa documentele personale. În continuare, s-a procedat la efectuarea de verificări în bazele de date ale Poliției Române, stabilindu-se că șoferul figurează ca fiind posesor de permis de conducere, însă are dreptul de a conduce suspendat pentru comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Bărbatul fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.