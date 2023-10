La data de 30 septembrie orele 20:35, echipajele de poliție din cadrul Poliției Fălticeni aflându-se în exercitarea serviciului în acţiunea „Blocada” pe raza comunei Boroaia au efectuat semnal regulamentar de oprire unei autoutilitare, moment în care șoferul care o conducea şi-a continuat deplasarea, ignorând semnalul poliţistului rutier. S-a procedat la urmărirea autoturismului în cauză, care a intrat în parcarea unui local public , după care şoferul a abandonat autoutilitara intrând în incinta barului. S-a procedat la identificarea conducătorului auto, respectiv un bărbat din Boroaia. Având în vedere faptul că, conducătorul auto emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,60 mg.-l alcool pur în aerul expirat, ulterior acesta a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni unde i-au fost prelevate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru sâvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe ce va fi soluţionat procedural de către lucrătorii din cadrul PP Boroaia.

