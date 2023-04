NESCAFÉ, cel mai mare brand de cafea Nestlé, sărbătorește 85 de ani de la lansare, prilej cu care marchează o realizare fără precedent în materie de sustenabilitate pentru traseul cafelei de la cultivatori și până la modul în care aceasta este produsă, ambalată și consumată, pe fondul unui nou record de consum. Cu 6.000 de căni de NESCAFÉ consumate în fiecare secundă în întreaga lume, Nestlé se angajează să aibă un impact pozitiv asupra vieții oamenilor și asupra planetei, de la fermă la ceașca de cafea. Dar ce înseamnă 6.000 de căni/secundă?

Imaginați-vă 6.000 de oameni care beau o ceașcă de cafea în același moment, în același loc. Ar fi ca și cum, de exemplu, toată populația orașului Horezu, din județul Vâlcea, conform celui mai recent recensământ (sursa), ar bea o ceașcă de cafea, în aceeași clipă. Mai mult, 6.000 de capsule înseamnă aproximativ 48 kg de cafea măcinată. Extrapolând, capsulele NESCAFÉ consumate într-un interval standard de 24 de ore la nivel mondial necesită peste 4.000 de tone de cafea măcinată – adică echivalentul a 166 de TIR-uri, într-o coloană de aproape 3,5 km. Într-o singură zi, pe toată planeta.

Cea de-a 85-a aniversare marchează și o realizare remarcabilă în materie de sustenabilitate: cafeaua folosită în fabricile din Europa provine integral din surse identificabile, iar zațul de cafea recuperat de la NESCAFÉ este folosit pentru a alimenta centrele sale de producție, ceea ce economisește alte resurse de energie. În plus, toată această cafea de care ne bucurăm în fiecare zi provine din 100 de surse responsabile, ceea ce înseamnă că NESCAFÉ asigură acum trasabilitatea materiei prime de la oricare plantație până la oricare centru de distribuție. NESCAFÉ Pure Soluble are deja unul dintre cele mai durabile ambalaje: o sticlă care poate fi refolosită și este reciclabilă la nesfârșit, respectiv ambalajul pliculețelor NESCAFE 3in1 a fost schimbat și acum întregul ambalaj pentru NESCAFE 3in1 este reciclabil.

În România, NESCAFÉ a lansat la finalul anului 2022 un serviciu de colectare și reciclare a capsulelor NESCAFÉ® Dolce Gusto®, implementând un proces complex de separare a componentelor – cafea, aluminiu și plastic, materialele rezultate fiind prelucrate și devenind optime pentru reutilizare. Cu ajutorul partenerilor noștri am creat o rețea națională de puncte de colectare și vom continua să ne concentrăm pe extindere, astfel încât să creștem accesibilitatea pentru consumatori.

”În fiecare dimineață, savurăm o ceașcă de cafea care reprezintă de fapt punctul culminant al unei gigantice industrii agroalimentare și ai cărei actori principali depun eforturi pentru a se transforma radical într-o organizație 100% sustenabilă. Nestlé se află în fruntea acestui pluton de inovatori în transformarea modului în care se desfășoară agricultura pe planeta noastră. Am oferit cifrele de mai sus pentru a sugera dimensiunea consumului de cafea la nivel mondial și, indirect, amploarea eforturilor Nestlé de a asigura un ecosistem agro-economic durabil”, spune Ramona Hărătău, Group Brand Manager Mixes SEM, Nestlé.

Volumul de cafea consumat, în medie, este suficient pentru ca Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, să facă eforturi fără precedent pentru a asigura un consum durabil de cafea, pentru a crea un ecosistem economic-ecologic prin care natura să se poată regenera și oferi produsele dorite peste zeci de ani de acum înainte.

În ultimul deceniu, Nestlé a depus eforturi pentru ca tehnicile de cultivare a cafelei să fie mai durabile pe tot globul prin Planul NESCAFÉ. Bazându-se pe aceste eforturi, Nestlé a lansat Planul NESCAFÉ 2030 în care și-a definit viziunea de sustenabilitate pentru următorul deceniu – pentru a ajuta agricultorii de cafea să treacă la practicile de agricultură regenerativă și, în acest sens, vizând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea mijloacelor de trai ale fermierilor.

”Această nouă campanie NESCAFÉ aduce sustenabilitatea în prim-planul comunicării noastre. Dorim să ducem consumatorii într-o călătorie și să le arătăm sustenabilitatea din spatele cănii lor de NESCAFÉ, de la modul în care este cultivată cafeaua de calitate, până la modul în care este produsă, ambalată și livrată. „Așteptați-vă la mai mult de la fiecare ceașcă” înseamnă că ne angajăm să avem un impact pozitiv asupra vieții cultivatorilor de cafea, precum și asupra planetei”, spune Atana Skalko, BEO Beverages South East Market.

Pentru a marca cea de-a 85-a aniversare, NESCAFÉ anunță, de asemenea, lansarea unui nou slogan de brand pentru comunicarea globală: „Make your world”, pentru a inspira consumatorii să facă diferența pentru ei înșiși, comunitățile lor și planetă.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestle s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani companii a plantat 75.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.