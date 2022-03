Actriţa Evan Rachel Wood a povestit întreg calvarul prin care a trecut pe vremea când era într-o relaţie cu Marilyn Manson. Ea a declarat că a fost drogată, violate în somn şi la un pas de sinucidere din cauza cântăreţului. Evan Rachel Wood a mai spus că a trebuit chiar să facă un avort, pentru că Manson refuza orice mijloc de contraceptive, potrivit click.ro.

Evan Rachel Wood, în vârstă de 34 de ani, a detaliat abuzurile la care a fost supusă într-un documentar, “Phoenix Rising”, care va fi difuzat pe HBO, în data de 15 martie, conform dailymail.co.uk.

Evan a fost obligată să facă un avort, în 2011, pentru că Manson refuza să se protejeze în vreun fel în timpul actului sexual şi nici nu îi dădea ei voie să ia pastile contraceptive.

“A venit cu mine la clinică, dar nu m-a ajutat în vreun fel. După ce s-a terminat, m-a pus să îi fac de mâncare. Mi-am spus că ar trebui să mă odihnesc, că trupul meu a trecut printr-o trauma, dar lui nu îi păsa”, a mai adăugat Evan Rachel Wood.

Mai mult, actriţa a fost atât de trumatizată de avort, încât a încercat chiar să se sinucidă. “M-am dus la baie, am luat o bucată de sticlă şi am încercat să îmi tai venele. Când m-am trezit, după tentativă, m-am simţit ca o altă persoană, am sunat-o pe mama şi i-am spus ce s-a întâmplat şi că am nevoie de ajutor”, a povestit Evan Rachel Wood, conform sursei citate.

