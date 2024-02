Considerată una dintre cele mai bune voci din România, Margareta Pâslaru a știut dintotdeauna cum să-și croiască un drum în viață. A debutat în muzica ușoară la Casa de Cultură Grivița Roșie în 1958, acompaniată de Paul Ghentzer, pe vremea în care tot mai mulți artiști în devenire încercau să-și creeze un nume. Spre deosebire de mulți dintre ei, Margareta a avut întotdeauna un as în mânecă la care a apelat pentru a se face cunoscută, notează click.ro.

Acum ani de zile, artista mărturisea pe un post de televiziune că a apelat la un mic truc care a ajutat-o să se facă remarcată în ochii celor de acasă, care o priveau din fața televizorului care reda imagini doar alb-negru. Fiind dificil ca oamenii să o perceapă așa cum era ea de fapt, Margareta a ales să poarte ținute care o avantajau atunci când apărea în fața camerelor de filmat.

„Era un rafinament pe care nu îl poate depăşi colorul, pentru că se lucra cu multă grijă. Era o ştiinţă: Cum să te îmbraci când filmezi alb-negru. (…) Mi-am dat seama privind la nişte ţinute superbe ale unor colege, cu mătăsuri naturale. Pe ecran dădea gri, nu se vedea nimic. Şi atunci am revenit la ce e de bază, simplu. Alb-negru. Şi mă îmbrăcam în negru, cu garnitură albă. Şi aceasta oferea contrastul acela. (…) Era foarte important să fiu eu însămi. Intuitiv am conştientizat faptul că la vremea aceea luxul pe are îl afişau interpreţii de dincolo nu putea fi atins de noi, cei care veneam din ţările lagărului socialist. Şi atunci am venit cu elemente originale, elemente populare, ţesături populare, detalii extraordinare din costume vechi, accesorii… Avea o trăistuţă cu care am văzut lumea, 39 de ţări. O trăistuţă din Oaş. Nu plecam fără ea”, povestea Margareta Pâslaru acum ani de zile, în emisiunea „Refresh by Oana Turcu”, difuzată de Antena Stars, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

