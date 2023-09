La Colegiul Tehnic „Petru Mușat” din Suceava, debutul anului școlar 2023/2024 a coincis cu deschiderea oficială a manifestărilor dedicate aniversării a 60 de ani de la înființarea unității de învățămînt. În deschiderea evenimentului din curtea liceului, preotul Nicolae Horga de la Biserica „Sf. Dumitru”, a ținut o slujbă, iar printre participanți, alături de directoarea colegiului, profesoara de matematică Maria Teodoreanu, s-au aflat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, reprezentanți ai Jandarmeriei, Inspectoratului Școlar și ai municipalității, precum și foști elevi și profesori ai unității. De asemenea, au participat reprezentanți ai firmelor partenere ale Colegiului „Petru Mușat” pentru formarea profesională a elevilor prin învățămîntul dual: <Sidem>, <Trutzi>, <Global Design>, <Safesteel>, <Wood Store Industry>, <Railex> și <Sumec>. Pînă vineri, 15 septembrie, colegiul din Suceava organizează diverse acțiuni, pentru a marca existența celor 60 de ani de existență. De exemplu, mâine, 12 septembrie, se va desfășura o întîlnire de suflet cu foști profesori, dar și cu artiști din Suceava care au fost la festivalurile <Nicolae Labiș> și <Mihai Eminescu> și va fi lansată broșura <File de monografie-IN MEMORIAM!!!>, în timp ce joi, 14 septembrie, în intervalul orar 18.00-20.00, va avea loc un concert în Auditorium-ul <Joseph Schmidt> al Universității <Ștefan cel Mare>, unde invitat special va fi grupul vocal <DimmaS>.

