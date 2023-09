Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, împreună cu primarul comunei Todirești Mugurel Bocancea, cu inspectorul general Grigore Bocanci și cu administratorul public al județului Irina Vasilciuc, a participat la deschiderea anului școlar în satul Părhăuți la o școală redeschisă după câțiva ani. ”Am găsit copii și părinți cu zâmbetul pe buze și sunt convins că bucuria lor se datora și faptului că această școală veche de 120 de ani a fost complet renovata și dotată cu table inteligente și mobilier școlar modern, precum și faptului că a fost construit și dat în funcțiune un nou teren de sport”, a spus Flutur. El a ținut să-l felicite pe primarul de Todirești.

”Bravo, Mugurel Bocancea, un primar de toată isprava! Astăzi a dat în funcțiune și o grădiniță nouă la Costâna și a făcut 4 terenuri de sport noi în toate satele din comună. Aș vrea să amintesc că judetul Suceava este un județ campion la accesarea banilor europeni pentru dotarea sălilor de clasă. Sunt 110 programe depuse de primării și mai sunt 14 programe de școli verzi ecologice. De asemenea, 12 școli din județul Suceava dau copiilor masa caldă la școală și eu i-am anunțat că pentru anul viitor Ministerul Educației și Guvernul României susține introducerea unui program de masă sănătoasă în școli, de care, într-o primă etapă, vor beneficia circa un milion de copii”, a declarat Gheorghe Flutur.