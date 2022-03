La doar un an de la inaugurarea primului Centru de Fertilitate și Fertilizare in vitro REGINA MARIA din Cluj s-a născut primul copil dintr-o sarcină obținută prin procedura de reproducere asistată, în timp ce echipa medicală este pregătită să susțină în curând aducerea pe lume a primei perechi de gemene, care se va naște după o procedură FIV. În completarea listei de succese medicale ale echipei medicale REGINA MARIA din Cluj, peste 3000 de copiii au fost născuți de la inaugurarea Maternității, parte din primul spital privat cu servicii integrate din regiune.

Abordare integrată a fiecarui caz în parte, la standarde de referință europeană

Centrul de fertilitate și FIV al Rețelei de sănătate REGINA MARIA din Cluj oferă opțiuni de tratament persoanelor care se confruntă cu probleme de infertilitate, având la dispoziție protocoalele existente în centre de referință din Europa. Viitoarele mame și partenerii acestora beneficiază de un set de investigații realizate de o echipă multidisciplinară pentru a stabili un diagnostic corect pe baza informațiilor medicale obținute. În cadrul Centrului, cuplurile care necesită asistență medicală pentru tratarea infertilității au la dispoziție atât analize de laborator, cât și servicii medicale imagistice.

„Când am sunat pentru programare, le-am spus medicilor că vreau să facă o magie în laborator, după ce vreme de 8 ani am încercat să rămân însărcinată pe cale naturală, însă din cauza problemelor de sănătate pe care le avem, acest lucru nu a fost posibil. După o serie de consultații realizate la mai multe clinici, magia s-a întâmplat în cadrul centrului din Cluj. Echipa medicală mi-a oferit tot suportul necesar, am fost examinată în detaliu și mi s-a stabilit un plan de tratament pus la cale de întreaga echipă. Trecând prin mâinile acestor medici, care într-adevăr sunt îngeri în halate albe, am reușit să rămân însărcinată, iar 9 luni mai târziu am născut în Maternitatea REGINA MARIA Cluj .’’ poveșteste Violeta, prima mamă cu sarcină obținută prin Fertilizare In Vitro.

Trei ani de succese medicale pentru copii și părinți

În cei 3 ani de la inaugurarea Maternității REGINA MARIA Cluj, parte a primului spital privat cu servicii integrate din regiune, peste 3000 de copiii au venit pe lume. Spitalul pune la dispoziția pacientelor departamente integrate care oferă un cuantum de îngrijire a mamei, dar și nou-născutului prin diagnosticare ecografică antenatală a unei malformații, îngrijire specializată în secția neonatală de terapie intensivă și intervenții chirurgicale efectuate în primele zile de viață ale bebelușului. Maternitatea gestionează, în siguranță, eventualele probleme de sănătate pe care mama sau bebelușul le-ar putea avea în timpul nașterii, prin medicii supraspecializați în sarcină cu risc și aparatură performantă, la standarde internaționale.

„De 3 ani, indiferent de vremurile pe care le-am traversat, echipa de medici, personalul medical al secției pe care o conduc, precum și colegii din secțiile de Neonatologie și Anestezie-Terapie Intensivă au fost lângă mame pentru a le oferi îndrumarea necesară și a le asigura că au parte de o naștere în siguranță, atât pentru ele, cât și pentru copiii lor. De asemenea, suntem mândri că în acești 3 ani putem vorbi despre câteva evenimente notabile în cadrul activității noastre: primul copil născut în cadrul Maternității REGINA MARIA Cluj, după o sarcină obținută prin Fertilizare In Vitro în Centrul de FIV din cadrul Spitalului, primul copil născut dupa transferul unui embrion crioconservat și primii gemeni care vor veni pe lume în perioada următoare, tot după un tratament de fertilizare in vitro. Fertilitatea este un subiect complex, cu implicații fizice, emoționale și psihologice, iar suportul și atenția unei echipe multidisciplinare sunt necesare în cazul cuplurilor care au nevoie de îndrumarea specialiștilor noștri.” declară Conf. Dr. Romeo Micu, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului REGINA MARIA Cluj.

Echipa medicală, alcătuită din specialiști în Obstetrică-Ginecologie, Neonatologie, Anestezie și Terapie Intensivă, Imagistică și Laborator a Maternității REGINA MARIA Cluj, întâmpină cu grijă și atenție fiecare mamă și viitoare mamă. În plus, pune la dispoziția viitorilor părinți investigațiile necesare cuplurilor care se confruntă cu probleme de infertilitate în cadrul centrului de fertilitate și FIV al Rețelei de sănătate REGINA MARIA.