Cunoscutul sportiv a avut cea mai uluitoare schimbare de look după ieșirea din reality-showul de la Pro TV. Cătălin Zmărăndescu (49 de ani) a reușit să slăbească în Republica Dominicană, la Survivor România, 25 de kilograme și e de nerecunoscut. Despre această transformare a vorbit chiar el, într-un interviu pe care l-a oferit în exclusivitate pentru Click!.

Ce-ți a fost poftă să mănânci când ai ieșit?

Ce ați putut vedea și pe Instagram, pe contul meu. Acolo am mâncat atât pizza, cât și dulciuri, atât orez (deși eram obișnuit din concurs), cât și un sandviș. Acasă a fost altceva. În aeroport am fost așteptat cu șorici de care îmi era foarte poftă, iar acasă aveam sarmale în foi de viță, dar și în varză. V-am spus că am mâncat mult de când am ieșit… (râde)

Cu cine vei păstra legătura dintre foștii colegi? Ți-ai făcut prieteni acolo?

În ciuda faptului că vorbim despre un proiect televizat, în care fiecare concurent are încă de la început câte o strategie personală, eu am ales să rămân sincer, același Cătălin pe care l-ar fi cunoscut și în viața de zi cu zi.

Prin urmare, atunci când m-am înțeles bine cu cineva, am gândit, la prima vedere, că este o discuție sinceră și că pot avea încredere în acea persoană. Survivor, ca și restul vieții, mi-a arătat că uneori este nevoie să mai arunci și a doua privire.

Așa că nu o să dau acum verdicte. Hai să trecem de marea finală, să ne revedem, să stăm de vorbă și vom ști ce prietenii vor dura pe mai departe. Cu siguranță, loc de o discuție este cu fiecare concurent.

