Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a anunțat că săptămâna aceasta au început lucrările în cadrul proiectului pentru PNDL pentru reabilitarea a șapte străzi din municipiu. Cătălin Coman a spus că lucrările au început deja pe str. 1 Mai, cu scoaterea bordurilor, pregătirea pentru amenajarea trotuarelor și pregătirea pentru frezare și asfaltare. Coman a spus că în cadrul acestui proiect ordinea străzilor care vor intra în reabilitare va fi str. 1 Mai, Nicolae Beldiceanu, pe care a fost introdusă recent o rețea de apă nouă, ir apoi străzile Anton Holban, Cuza Vodă, Pietrari, Ioan Dragoslav, Ștefan cel Mare și parţial pe Ana Ipătescu. „Sunt străzi care sunt prinse la reabilitare cu finanțare de la Guvernul României, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare a contractului de aproximativ 7 milioane de lei. Sunt vești bune pentru fălticeneni pentru că sunt străzi care au nevoie de intervenții, care nu au fost reabilite de foarte mulți ani. Au fost făcute doar lucrări de întreținere, de plombări, dar de data aceasta este vorba de modernizare, reparații capitale, cu două – trei straturi de asfalt pe fiecare stradă, ridicarea la cotă a căminelor de utilități, înlocuirea bordurilor şi modernizarea trotuarelor cu pavele pe toate aceste străzi. Am fost pe teren, am constatat că se lucrează, am discutat cu constructorul și vrem ca lucrările să avanseze cât mai repede astfel încât toate aceste străzi să fie finalizate înainte de termenul din contract”, a spus primarul din Fălticeni.

El a amintit că prin PNDL vor începe lucrările la un alt proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere. Cătălin Coman a spus că prin acest proiect va fi reabilitat bulevardul 2 Grăniceri și podul de la intrare în Fălticeni dinspre Roman, lucrările fiins realizate de firma Maghebo din Câmpulung Moldovenesc. Coman a mai precizat că valoarea totală a celor două proiecte PNDL depăşeşte valoarea de 10 milioane de lei.