Patru bărbați din cartierul de romi Țîmpoceni, comuna Capu Codrului, s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinși la furat lemne în zona numită ”Pod Izvor”. Cei patru au venit la ”treabă” cu două căruțe și două drujbe. Polițiștii din Păltinoasa i-au dibuit în urma unei informații primită din teren.

, 9.5 out of 10 based on 2 ratings