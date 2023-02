Cunoscutul cântăreț Horia Brenciu a primit din partea primarului Ion Lungu la finalului concertului susținut în centrul Sucevei sâmbătă cu prilejul împlinirii a 635 de ani de la prima atestare documentară a Cetății de scaun o ”Diplomă de excelență” pentru prestația artistică și promovarea imaginii municipiului Suceava” și o medalie aniversară. ”Ștefan cel Mare ar fi mândru de tine Horia”, i-a spus primarul. ”Și eu sunt mândru de Suceava de azi și acest public minunat”, a răspuns Brenciuc. Mii de oameni au umplut sâmbătă seară centrul Sucevei la concertele Horia Brenciu, Carla’s Dreams, Iuliana Beregoi și Alexandra Cuza.

