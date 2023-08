La Rădăuți, pentru al doilea an consecutiv funcționează o piața volantă, destinată producătorilor locali. Asta, după ce prima ediție s-a bucurat de un real succes. Proiectul a fost inițiat de primarul Bogdan Loghin, iar până la venirea sezonului rece, piața volantă este deschisă, în intervalul orar 15.30 – 20.00, lunea, lângă fântâna arteziană de pe strada Călărași, marțea, lângă Școala nr. 6, de pe strada Oborului, miercurea, lângă Monumentul Crucii, de pe strada Mihai Viteazul, și joia, lângă fântâna arteziană, amplasată vizavi de Colegiul Național <Eudoxiu Hurmuzachi>.

Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul Rădăuților a declarat: „Anul trecut am început această experiență plăcută. Din prima am ales patru locații, ca să acoperim aproape toate zonele municipiului, și am revenit acolo, având în vedere că am avut un foarte mare succes. Sunt doar producători locali, pentru a veni în sprijinul lor. Discuțiile despre piața volantă au fost încă de când am preluat mandatul, în 2020. Mă bucur că suntem în anul al treilea, și avem deja a doua ediție”.

Bogdan Loghin a mulțumit Direcției Agricole Suceava și șefei acestei instituții, Claudia Elena Gogu, pentru implicare și a precizat: „Lucrurile trebuie să fie exact așa cum trebuie și cum zice legislația. Din punctul acesta de vedere am avut un sprijin adevărat din partea Direcției Agricole și a doamnei director”. Întrebat dacă în piața volantă sunt prezenți doar producători din zona Rădăuților, primarul Loghin a răspuns: „Nu. Nu poți fi chiar atât de selectiv. Important este ca produsele să fie în regulă și la prețuri rezonabile”. Cel puțin deocamdată, în piața volantă se găsesc doar legume și fructe. Și la Suceava funcționează o piață volantă, în parcarea Direcției Agricole, însă, doar în zilele de sâmbătă, între orele 08.00 – 12.30.