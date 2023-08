Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a discutat cu ministrul Ligia Deca despre posibilitatea ca elevii din cătunele din satele izolate de la munte să învețe în containere modulare. Aflată în concediu în Bucovina, ministrul Ligia Deca s-a aflat astăzi în comuna Izvoarele Sucevei, precum și în mai multe localități izolate din această zonă de munte a județului. „Suntem pe vârful muntelui, la cumpăna apelor. În spatele nostru se văd cătune din comuna Izvoarele Sucevei. Sunt localități care au specific aparte cu sate de 10- 15 case izolate. Și astăzi am văzut împreună cu doamna ministru, așa acasă cum s-ar spune despre modul cum se face școală în creierul munților, aici în Bucovina. Și autoritățile se implică dar e nevoie în continuare de investiții. Am discutat despre posibilitatea de montare a unor module acolo unde învățământul e încă acasă la om, în particular. În comuna Izvoarele Sucevei avem câteva cătune unde ne-am dori să aducem containere moderne care să aibă și grupuri sanitare, cu sistem de încălzire curent electric, să fie iluminate bine și să putem organiza școală. Pentru că sunt cătune care au 5 – 7 – 10 copii. Și atunci pentru acești copii s-ar putea organiza în felul acesta învățământul. Aceasta este încă o dorință a noastră și am discutat cu doamna ministru”, a precizat Gheorghe Flutur. El a precizat că a discutat cu ministrul educației și despre necesitatea alocării unor microbuze de transport elevi cu tracțiune integrală, 4X4, pentru zonele de munte din județ. „Și asta pentru că este nevoie să poți urca iarna pe aceste terenuri accidentate. Și tot aici se vede clar că primăriile au nevoie de mai multe fonduri pentru că numai cheltuielile de transport, cheltuielile de deszăpezire pe timp de iarnă sunt foarte mari și grevează bugetele locale și nu fac față de multe ori”, a spus președintele CJ Suceava. El a ținut să aprecieze efortul și implicarea profesorilor din aceste zone izolate ale județului. „Este de apreciat corpul de profesori care este extrem de implicat și de motivat, oameni care fac naveta și pentru asta trebuie să le fim recunoscători. Și să nu uităm niciodată că și în aceste zone sunt oameni, sunt copii care au nevoie de civilizație așa cum au nevoie și cei de la câmpie”, a încheiat Gheorghe Flutur.