Consiliul Județean Suceava, Primăria orașului Siret, Universitatea ”Ștefan cel Mare” și firma Industrial Park East European Border SRL s-au asociat în vederea promovării unui proiect european în valoare de patru milioane de euro care prevede înființarea la Siret, a unui parc științific și tehnologic ”East European Border Siret”. Acordul de parteneriat a fost aprobat în ședința deliberativului județean de vineri, 29 martie. ”În sfârșit apare oportunitatea de a depune un proiect pe un domeniu al viitorului, dezvoltarea inteligentă, legătura dintre cercetare și producție. E nevoie pentru depunerea la finanțare a proiectului să facem această entitate fără personalitate juridică în care se stabilesc și cote de participare de 40% Primăria Siret, 20% Consiliul Județean, 20% Universitatea și 20% societatea Industrial Park East European Border SRL care e sută la sută a Primăriei Siret, cea care va administra parcul științific”, a explicat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Potrivit proiectului prezentat de Gheorghe Flutur în ședința deliberativului în prezența primarului orașului Siret, Adrian Popoiu, în perimetrul parcului industrial Siret care se întinde pe o suprafață de 16 hectare la granița cu Ucraina, pe o suprafață de 7.000 de metri pătrați se va construi un centru de cercetare și inovare, o clădire cu două module. Încăperile vor fi dotate cu lasere, computere performante, imprimante 3D și alte echipamente ale viitorului. ”Acolo brevetele de invenții ale Universității își vor găsi aplicație în producție”, a spus Flutur. Proiectul privind înființarea parcului științific și tehnologic va fi depus la finanțare pe Programul Operațional Regional la Agenția de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamț.

