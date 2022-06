Miercuri, 1 iunie, au debutat la Suceava Zilele Festivalului Internațional ”Ciprian Porumbescu” care cuprind o serie de evenimente organizate de Consiuliul Județean pentru a pune în valoare opera marelui compozitor Ciprian Porumbescu evenimentul central constituindu-l Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu”. ”Evenimentele se vor derula pe durata întregii săptămâni iar duminică vom fi prezenți și la Stpca la cimitituri familiei Porumbescu pentru comemorarea marelui compozitor și pentrua depune o jerbă de flori la mormântul lui Ciprian Porumbescu și al membrilor familiei”, a spus vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă. El a arătat că

”Zilele Ciprian Porumbescu” au debutat miercuri printr-o serie de activităti derulate de Școala Populară de Artă a Centrului Ccultural Bucovina. ”Au fost concursuri de interpretare instrumentală precum și un spectacol muzical coregrafic susținut de profesorii și elevii Școlii Popuyare de Artă. În perioada următoare vom avea activități atât în Suceava cât și la Stupca precum și în alte localții din județ. Aș aminti aici o serie de evenimente care au loc la Biblioteca Județeană. Aici vor fi lansări de carte cu referire la personalitatea marelui compozitor, apoi vor fi audiții muzicale, expoziții de carte, vizionare de film. De asemenea pe 3 iunie la ora 15.00 va fi un recital susținut de elevii Școlii Populare de Artă care vor cânta ”Balada” lui Ciprian Porumbescu în Parcul Central din Suceava la bustul marelui compozitor”, a menționat Niculai Barbă.

El a subliniat că Festivalul Internațional ”Ciprian Porumbescu” va debuta joi, 2 iunie, de la ora 14.00 la Teatrul ”Matei Vișniec” evenimentul cultural fiind unul de referință pentru județul Suceava și urmând să devină unul de referință la nivel național. În zilele de 2 și 3 iunie cu începere de la orele 19:00, veți putea audia recitalurile cvartetelor „Transilvan” și „Ad Libitum”, evenimente ce se vor avea loc în sala Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, intrarea fiind liberă! Sâmbăta, 4 iunie 2022, publicul spectator este invitat la opereta „Crai Nou”, de Ciprian Porumbescu, în interpretarea Orchestrei Metropolitane București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga. Evenimentul este programat cu începere de la orele 19:00 și se va desfășura pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor din Suceava.

Seria evenimentelor culturale din cadrul Festivalului Internațional „Ciprian Porumbescu” se va încheia pe data de 5 iunie 2022, cu recitalul formației camerale „Croitoru String Virtuosi”, intitulat sugestiv „Un secol de muzică tradițională”. Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor va găzdui acest recital, cu începere de la ora 18:00. Din dorința de a încuraja tinerii interpreți și compozitori în abordarea genului muzical cameral, Festivalul Internațional „Ciprian Porumbescu” are și o componentă competițională, structurată în două secțiuni: Compoziție și Cvartete de coarde, locul desfășurării fiind Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava. ”Este pentru prima dată când într-un festival internațional care are loc în România este inclus și un concurs de compoziție”, a precizat Barbă. Sâmbăta, 4 iunie 2022, cu începere de la orele 17:30, va avea loc festivitatea de premiere și Gala Laureaților din cadrul celor două competiții. Locul desfășurării va fi esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava. ”Sunt evenimente care completează o viață culturală extrem de consistentă care are loc la Suceava. Suceava devine capitală culturală a României pentru cel puțin o săptămână”, a conchis Niculai Barbă.