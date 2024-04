West Summer University (WSU), universitatea de vară destinată elevilor începând cu vârsta de minimum 16 ani, organizată la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), care simulează toate aspectele vieții de student, va avea loc în acest an în perioada 18.07.2024 – 03.08.2024, iar înscrierile sunt deschise până în data de 12.05.2024, pe site-ul www.wsu.osut.ro.

Elevi din întreaga țară au posibilitatea de a experimenta viața de student, timp de două săptămâni, participând la activități educaționale introductive susținute de cadre didactice universitare, pentru fiecare domeniu de studii al celor 11 facultăți ale Universității de Vest din Timișoara, la activități de consiliere și orientare în carieră pregătite de specialiștii Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) din UVT, la activități de educație non-formală și dezvoltare personală, precum și la activități culturale, recreative, sportive și de socializare, prin care vor descoperi toate secretele centrului universitar Timișoara. În acest fel, proiectul își propune să contribuie la reducerea abandonului universitar, sprijinind elevii să ia decizii informate și responsabile cu privire la continuarea studiilor în învățământul universitar.

Proiectul West Summer University este organizat prin colaborarea dintre Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), beneficiind de finanțare prin intermediul Schemei de Granturi pentru Universități din cadrul Programului pentru Învățământ Secundar ROSE.

Astfel, pentru elevii care studiază în liceele eligibile pentru finanțare în cadrul Programului pentru Învățământ Secundar ROSE participarea la West Summer University este gratuită.

Pentru elevii care studiază în licee neeligibile pentru finanțare în cadrul programului ROSE, taxa de participare va fi de 200 de lei. Toți participanții vor avea asigurate cazarea într-un cămin UVT, masa și prezența la toate activitățile pe întreaga perioadă a proiectului.

Toate informațiile despre procesul de înscriere și condițiile de participare la ediția 2024 a școlii de vară pentru elevi West Summer University (WSU) sunt disponibile pe site-ul www.wsu.osut.ro. Pentru noutăți, vă invităm să urmăriţi West Summer University și pe rețelele de socializare (pagina de Facebook și contul de Instagram).

„Acum șase ani am avut #CeaMaiTareVară18 în Timișoara, la West Summer University (WSU), din postura de participant. Astăzi, nu doar că mă bucur să văd pe holurile universității oamenii alături de care am trăit atunci o mostră a studenției, dar am și onoarea de a organiza acest proiect. Prin urmare, asigur toți elevii care își doresc experiența unei veri de neuitat că la Timișoara vor găsi exact ceea ce au nevoie. De la an la an ne asigurăm că WSU oferă culoare verii și ne bucurăm, de fiecare dată, să vedem cum #CeaMaiTareVară rămâne mai mult decât un mod de a-ți petrece vacanța – experiențe noi, legături noi, amintiri de neuitat și decizia asupra unei cariere profesionale.” – Roxana-Elena Matei, Președinte OSUT.