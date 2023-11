Pentru multe familii din întreaga lume, sărbătorile sunt o perioadă magică, plină de bucurie, o celebrare.Însă pentru unele familii este o perioadă mai puțin festivă. De aceea, Grupul LEGO încurajează pe toată lumea să participe la dăruirea superputerii jocului pentru copiii care au cea mai mare nevoie de ea, construind o inimă din cărămizi LEGO® ca parte a inițiativei #BuildToGive.

Pentru fiecare inimă din cărămizi LEGO distribuită pe rețelele sociale sau prin aplicația LEGO Life până la 31 decembrie, folosind hashtag-ul #BuildtoGive,Grupul LEGO va dona un set unui copil care are nevoie ca joaca să îi facă ziua puțin mai bună. Este estimat că circa 1,5 milioane de copii din întreaga lumeaflați în spitale, orfelinate sau în situații vulnerabile vor beneficia de pe urma inițiativei. Grupul LEGO își propune să-i ajute pe aceștiasă-și recapetebucuria prin superputerea jocului. Seturile sunt distribuite prin intermediul rețelei de parteneri locali de caritateai Grupului LEGO din 24 de țări din toată lumea. Peste 6,5 milioane de seturi LEGO au fost donate prin intermediul inițiativei #BuildToGive din 2017 și până în prezent.

Oricine se poate implica cu efort minim, șipoate face o diferența majoră; avem cu toții o singură sarcină: să construim o inimă. Poate fi mare, mică sau diferită de o inimă obișnuită – nu există un mod corect sau greșit de a construi o inimă, cel mai important este să vă folosiți imaginația! Studiul LEGO Play Well1 ne demonstrează că joaca aduce familiile mai aproapeși îmbunătățește starea de spirit a tuturor membrilor. Însă, date colectate prin intermediul unui studiu nou ne arată cât de puțin timp petrece un copil, în medie, jucându-se într-o săptămână: șapte ore. O treime dintre copii se bucură de pauza de joacă doar timp de 3 ore pe săptămână. Astfel, cu ocazia #BuildtoGive, nu doar că veți putea petrece timp de calitate în familie, dar le veți oferi și altor copii șansa de a descoperi superputerea jocului în sezonul festiv.

„Inimile sunt recunoscute în întreaga lume și în numeroase culturi ca fiind un simbol al iubirii, al fericirii și al pozitivității. În acest an, ne bazăm pe familii să ne ajute din nou pentru a răspândi această bucurie, prin participarea la inițiativa #BuildtoGive”, a declarat Diana Ringe Krogh, Vice President of Social Responsibility pentruGrupul LEGO. „Este al șaptelea an de când am inițiat#BuildtoGive. Mulțumită oamenilor din întreaga lume, am donat milioane de seturi LEGO® copiilor care au nevoie să se bucure de joacă.Suntemnerăbdători să vedem numeroasele interpretărileale inimilor din acest an și suntem recunoscători că încă o dată putem transforma creativitatea și joaca într-un moment de dăruire.”

Inițiativa #BuildToGive face parte din campania mai amplă a Grupului LEGO–„Joaca este superputerea ta” – care își propune să inspire familiile să aloce mai mult timp momentelor de joacă.

Pe lângă această campanie, Grupul LEGO colaborează cu o serie de parteneri de caritate, dar și cu Fundația LEGO pentru ca joaca să facă parte din viețile copiilor vulnerabili din întreaga lume. Aceste programe le oferă celor micișansa de a-și dezvolta aptitudini pentru viitor, cum ar fi rezolvarea problemelor, colaborarea și comunicarea, abilități care le îmbunătățesc starea de bine și îi ajută să reușească într-o lume în continuă schimbare.

Puteți afla mai multe informații despre această campanie și despre cum vă puteți implicapeLEGO.com/ro-ro/build-to-give.

Despre LEGO Group

Misiunea Grupului LEGO este de a inspira și dezvolta constructorii de mâine prin puterea jocului. Sistemul LEGO in Play, ce are la bază cărămizile LEGO, le permite copiilor și fanilor LEGO să construiască și să reconstruiască orice își pot imagina.

Grupul LEGO a fost fondat în Billund, Danemarca în 1932, de Ole Kirk Kristiansen, numele fiind derivat din cele două cuvinte daneze LEg GOdt, care înseamnă „Joacă bine”.

LEGO Group este în continuare o companie de familie, cu sediul în Billund. Cu toate acestea, produsele acestora sunt acum vândute în peste 130 de țări din întreaga lume. © LEGO, logoul LEGO, Minifigures, DUPLO și NINJAGO, Friends și DREAMZzz sunt mărci comerciale și drepturile de autor asupra acestora sunt deținute de către LEGO Group. © 2023 LEGO Group

Pentru mai multe informații, vizitațiLEGO.com/ro-ro.

Despre #BuildtoGive

Prin campania #BuildtoGive din acest an, Grupul LEGO va dona un set în scopuri caritabile pentru fiecare cadou construit cu cărămizi LEGO și împărtășit pe rețelele sociale folosind #BuildtoGive. Donația totală anuală va fi de maximum 1.500.000 de seturi LEGO cu o valoare totală de 15.000.000.000 USD.

Despre studiu

Concluziile studiului LEGO Fall & Holiday 2023 (Censuswide)au fost definitivate în urma răspunsurilor colectate de la un total de 21.180 de părinți cu copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, din 22 de țări în care activează Grupul LEGO, în luna august 2023.

Referitor la datele preluatedin studiul LEGO Play Well 2022, cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 32.781 de părinți și 24.593 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, prin intermediul unui sondaj cantitativ online de 20 de minute realizat în 35 de țăriîn care grupul LEGO este prezent, la începutul anului 2022.