Președinta OFSD Suceava, Larisa Blanari, susține din toată inima, în calitate de mamă, propunerea legislativă a deputatului PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, pentru instalarea sistemelor de monitorizare audio-video în creșe și grădinițe arătînd că prioritatea numărul unu este siguranța copiilor. Care părinte nu s-ar simți mai liniștit văzându-și copilul în siguranță și fericit, chiar și atunci când nu este lângă el? Această transparență ne oferă un sentiment de participare activă în educația și dezvoltarea copiilor, diminuând astfel anxietatea separării și întărind legătura noastră emoțională”, a spus Blanari. Ea a precizat că aacest proiect vine cu beneficii multiple și pentru educatori, creșe și grădinițe: creșterea siguranței, prin prevenirea incidentelor neplăcute; întărirea încrederii între familii și instituții, datorită unei transparențe sporite; posibilitatea analizei și intervenției rapide, în cazul unor probleme; o modalitate eficientă de îmbunătățire a metodelor de predare; protecție împotriva neînțelegerilor sau a acuzațiilor nejustificate. ”În fața unei realități în care actele de violență, fie ele verbale, fizice sau emoționale, devin din ce în ce mai prezente în mediul educațional, avem datoria de a lua măsuri concrete pentru a proteja integritatea și fericirea copiilor noștri. Acest proiect de lege vine ca un răspuns la o nevoie profundă pe care o resimt nu doar ca mamă, dar și ca membru al unei comunități care își dorește ce-i mai bun pentru copiii săi. În lumea de azi, nimic nu este mai important decât să ne asigurăm că locurile în care copiii noștri își petrec timpul sunt cât se poate de sigure”, a mai spus Larisa Blanari.

