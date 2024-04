Prefectul Alexandru Moldovan s-a aflat astăzi pe șantierul lucrărilor la noul pod care se construiește în comuna Marginea în zona denumită de localnici Vasilovschi-Moldovan investiție de peste 10 milioane de lei finanțată prin Programul ”Anghel Saligny”. Moldovan s-a arătat impresionat de implicarea primarului Gheorghe Lazăr în proiectele de dezvoltare ale comuinei. ”Da, construim! Am răspuns invitației colegului meu, primarul Gheorghe Lazăr, și am fost astăzi în comuna Marginea, pe șantierul podului din zona denumită de localnici Vasilovschi-Moldovan. Pe 24 februarie, l-am găsit în șantier, unde se lucra la gabioane, și am parcurs detaliile noului proiect de infrastructură rutieră, finanțat prin PNI “Anghel Saligny”, a cărui valoare totală se ridică la peste 10 milioane de lei. Dincolo de detaliile tehnice, care sunt impresionante, noul pod va ușura viața a peste 3000 de mărgineni din zona respectivă, noua rută urmând a scurta semnificativ accesul spre Sucevița. Am primit atunci invitația pentru începutul lunii aprilie, când urmează a fi montate grinzile. Astăzi, 4 aprilie, constructorul a început prima etapă de montare a grinzilor, în 15 aprilie urmând a începe etapa finală. Da, se poate să ne respectăm angajamentele față de comunitate! La Marginea am întâlnit o echipă a administrației locale dedicată comunității, un constructor local serios, oameni care își înțeleg pe deplin responsabilitățile și își respectă angajamentele. Vorbeam cu colegul meu, primarul Gheorghe Lazăr, despre termene și l-am întrebat când estimează finalizarea proiectului, având în vedere că ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pentru data de 16.08.2023, iar termenul de execuție este de 36 luni. Răspunsul a fost cel al unui om implicat total în proiectele de dezvoltare ale comunității: împreună cu constructorul preconizăm să finalizăm lucrările în 12 luni, adică la sfârșitul lunii iulie”, a transmis Alexandru Moldovan.